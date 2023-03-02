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Криминал

В Пензенской области пенсионерка погибла из-за нелюбви к уборке

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53-летний житель города Белинского отправится в места лишения свободы. Такое решение вынес суд, признавший его виновным в смерти человека.

Утром 13 ноября 2022 года мужчина поссорился с женщиной, жившей в его доме. Он начал упрекать ее в пристрастии к спиртному и бесхозяйственности - нежелании убираться в помещении и готовить.

Хозяина дома не смутил пожилой возраст пенсионерки, которая была на 16 лет старше него: он поднял на нее руку. И не просто поднял, а не меньше семи раз ударил основанием ладони по голове.

69-летняя женщина скончалась на месте. А приверженец чистоты и порядка обнаружил ее тело лишь на следующее утро, после чего сам отправился в полицию.

«Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

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