Дело экс-губернатора Ивана Белозерцева хотят вернуть прокурору

19.02.2023 | 12:34

Защитник экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева считает, что в уголовном деле нет никаких доказательств вины бывшего главы региона.

Ни один из свидетелей обвинения не подтвердил, что Белозерцев давал указания о покровительстве компании Бориса Шпигеля.

«Все, что есть, - это контракты, которые выигрывала «Фармация», и деньги, которые она получала по их результатам. Но это доказывает лишь то, что минздрав области и Белозерцев выполняли свои должностные обязанности - разыгрывали конкурсы на поставку лекарств. Эти контракты не являются доказательством взятки», - пояснил свою позицию «Известиям» адвокат Белозерцева Алексей Шуварин.

Также, по мнению защитников, обвинительное заключение составлено с нарушениями: указана неточная сумма «взятки» и отсутствует конкретная дата приобретения оружия.

«Мы будем ходатайствовать о возвращении дела прокурору, поскольку мы даже не вполне понимаем, от чего нам защищаться. На следствии никто из свидетелей так и не заявил, что Белозерцев брал у Шпигеля взятки», - заявила изданию адвокат Бориса Шпигеля Зарина Фарниева.

Защитники пояснили, что проанализировали контракты «Биотэка» за последние 12 лет и выяснили: компания всегда была единственным участником конкурсов. Она продолжает выигрывать их и сейчас, когда подозреваемые во взятках находятся за решеткой.

«Белозерцев после двух лет в СИЗО находится в удовлетворительном состоянии. «Не жалуется», - заявил его адвокат. За два года с момента ареста позиции обвиняемых остались неизменны, никто из них вину не признал», - пишут «Известия».

По уголовному делу опросили 155 свидетелей и провели 20 судебных экспертиз, его общий объем – 164 тома. На имущество обвиняемых наложили арест на общую сумму более 1,8 млрд рублей. Это 61 объект недвижимости Белозерцева и его родственников, более 3,5 тыс. редких произведений печати и живописи, принадлежавших Шпигелю.

Согласно материалам следствия, в период с июня 2019 года по сентябрь 2020-го Борис Шпигель, Евгения Шпигель и Антон Колосков через посредников Федотова и Маркова передали Ивану Белозерцеву деньги, имущество и оказали услуги на общую сумму более 30 млн рублей. Кроме того, Белозерцев обвиняется в незаконном хранении пистолета Макарова и патронов к нему.

Помимо Белозерцева, по делу проходят обвиняемыми еще пять человек: председатель совета директоров ООО «БИОТЭК» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков (по ч. 5 ст. 291 УК РФ - дача взятки в особо крупном размере), родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков (по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ - посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

17 февраля должно было начаться рассмотрение уголовного дела, однако в связи с болезнью Бориса Шпигеля заседание перенесли на 20-е число. Именно на нем защита хочет попросить суд вернуть дело прокурору.