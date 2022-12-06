Жителя Пензенской области 46 раз ударили ножом за отказ помириться

06.12.2022 | 12:50

Страшная находка поджидала в Лунинском районе местного почтальона. В селе Напольный Вьяс в одном из дворов он увидел окровавленное тело 63-летнего хозяина. Как выяснилось, мертвый мужчина пролежал несколько дней.

Было возбуждено уголовное дело. Подозрение пало на 54-летнего жителя Напольного Вьяса.

Сельчанин признался в убийстве и рассказал, что между ним и погибшим два года тянулся конфликт: тот обвинял его в краже досок у своего родственника.

Сентябрьским вечером мужчина выпил, решил помириться с односельчанином и направился к нему. Однако хозяин встретил его недружелюбно, между ними вновь разгорелась ссора.

Под руку гостю попался нож, и он начал наносить оппоненту удары. Позже экспертиза нашла 46 ножевых ранений в шею, голову, туловище и руки. Через непродолжительное время пожилой мужчина скончался на месте.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Лунинский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.