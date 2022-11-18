В Пензе вынесли приговор аферистке, торговавшей виртуальными щенками

18.11.2022 | 09:15

В Пензе вынесли приговор 33-летней жительнице Кирова, виновной в трех мошенничествах, в том числе с причинением значительного ущерба. Ранее она была неоднократно судима за те же преступления.

2 июля 2020 года женщина решила заняться продажей породистых щенков, которых не существовало в реальности. Она создала в социальной сети страницу, где разместила фотографии «товара», найденные в интернете.

«Лжезаводчица вступила в группы, посвященные вопросам собаководства, чем создала видимость своего профессионального занятия. В действительности такой деятельностью она никогда не занималась», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Вскоре с мнимой заводчицей связалась жительница Пензы, решившая приобрести бигля. Та предложила щенка нужной породы за 13 000 рублей и корм за 1 700. В надежде получить четвероногого друга пензячка перевела на ее счет 14 700 рублей. После этого кировчанка заблокировала покупательницу.

Таким же образом аферистка получила предоплату еще за двух виртуальных щенков. Жительница Нижнего Новгорода перевела ей 3 000 за малыша мопса, женщина из Нижнего Тагила - 5 000 за бишона.

В итоге мнимая заводчица породистых собак оказалась на скамье подсудимых. Она полностью признала вину.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе наличие у кировчанки маленького ребенка, состояние здоровья его и матери и трудное материальное положение. Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений.

Мошенницу приговорили к 3 годам и 8 месяцам колонии общего режима со штрафом в размере 50 000 рублей. В пользу потерпевших с нее взыскан причиненный материальный ущерб.

«Не согласившись с назначенным наказанием, осужденная подала апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по уголовным делам оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - проинформировала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.