Криминал

В Пензе гость города обокрал пенсионера в его доме

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Житель Ставропольского края в Пензенской области продавал по низкой цене электроинструменты. Будучи в областном центре, он предложил свой товар пожилому горожанину. Тот согласился купить и пригласил торговца домой, чтобы расплатиться.

«Находясь в квартире, потерпевший достал из кошелька 10 000 рублей. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны заявителя, злоумышленник вытащил из кошелька еще несколько купюр и после этого покинул жилище потерпевшего», - сообщил старший следователь СУ УМВД России по г. Пензе Юлия Чарная.

После ухода продавца 82-летний пенсионер недосчитался 60 тысяч рублей. Приметы визитера он запомнил и сообщил полицейским. Подозреваемого задержали.

«Мужчина вину признал и в содеянном раскаялся. Причиненный ущерб злоумышленник возместил в полном объеме. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - отметила Юлия Чарная.

«Я очень сильно раскаиваюсь», - рассказал подозреваемый.

Тем не менее мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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