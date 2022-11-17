В Пензе гость города обокрал пенсионера в его доме

17.11.2022 | 19:14

Житель Ставропольского края в Пензенской области продавал по низкой цене электроинструменты. Будучи в областном центре, он предложил свой товар пожилому горожанину. Тот согласился купить и пригласил торговца домой, чтобы расплатиться.

«Находясь в квартире, потерпевший достал из кошелька 10 000 рублей. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны заявителя, злоумышленник вытащил из кошелька еще несколько купюр и после этого покинул жилище потерпевшего», - сообщил старший следователь СУ УМВД России по г. Пензе Юлия Чарная.

После ухода продавца 82-летний пенсионер недосчитался 60 тысяч рублей. Приметы визитера он запомнил и сообщил полицейским. Подозреваемого задержали.

«Мужчина вину признал и в содеянном раскаялся. Причиненный ущерб злоумышленник возместил в полном объеме. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - отметила Юлия Чарная.

«Я очень сильно раскаиваюсь», - рассказал подозреваемый.

Тем не менее мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.