Криминал

В Пензе у сельчанина вытащили из кармана кошелек с сотнями тысяч

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Для 43-летнего жителя станции Ардым Пензенского района прогулка по Пензе закончилась крупной финансовой потерей.

Мужчина находился около торгового центра и обнаружил, что из кармана его куртки исчез бумажник. В нем лежали 700 тысяч рублей, документы и банковские карты.

Помимо утраты наличных, сельчанин лишился более 4 тысяч, которые злоумышленник снял с карт.

Ардымец обратился в полицию, и правоохранители оперативно установили подозреваемого. Им оказался ровесник потерпевшего, ранее судимый житель Пензы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, задержанный признался в краже кошелька. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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Источник — фото pixabay.com
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