Криминал

В Пензе ростовчанин оплатил ставки в букмекерской конторе чужой картой

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35-летний уроженец Ростовской области, переехавший в Пензу, оказался фигурантом уголовного дела.

Ранее мужчина был судим за сбыт поддельных купюр. На этот раз ему инкриминируется кража с банковского счета.

По версии следствия, в первых числах сентября у кафе на проспекте Строителей мужчина нашел на земле чужую банковскую карту с системой бесконтактного платежа, позволяющую делать покупки без ввода ПИН-кода.

Недолго думая, ростовчанин отправился в букмекерскую контору и с помощью чужой карты 17 раз оплатил свои ставки на общую сумму 7,5 тыс. рублей. После этого он решил замести следы и выкинул карту на улице.

«Вину злоумышленник признал, но ущерб не возместил. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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