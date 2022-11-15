В Пензе ростовчанин оплатил ставки в букмекерской конторе чужой картой

15.11.2022 | 09:56

35-летний уроженец Ростовской области, переехавший в Пензу, оказался фигурантом уголовного дела.

Ранее мужчина был судим за сбыт поддельных купюр. На этот раз ему инкриминируется кража с банковского счета.

По версии следствия, в первых числах сентября у кафе на проспекте Строителей мужчина нашел на земле чужую банковскую карту с системой бесконтактного платежа, позволяющую делать покупки без ввода ПИН-кода.

Недолго думая, ростовчанин отправился в букмекерскую контору и с помощью чужой карты 17 раз оплатил свои ставки на общую сумму 7,5 тыс. рублей. После этого он решил замести следы и выкинул карту на улице.

«Вину злоумышленник признал, но ущерб не возместил. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.