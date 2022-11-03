Зареченец и городищенец попались в Пензе на оборудовании наркотайников

03.11.2022 | 17:26

В Пензе будут судить двух мужчин, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков, - 29-летнего зареченца и 26-летнего жителя Городищенского района.

По версии следствия, с 26 августа по 3 сентября курьеры-закладчики оборудовали в Железнодорожном районе Пензы три тайника с синтетическим наркотиком.

«Зареченец сделал мелкооптовую закладку, а городищенец забрал ее и разложил на более мелкие», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Наркотики до потребителей не дошли, поскольку сотрудники полиции пресекли противозаконные действия. Из тайников и жилищ злоумышленников изъято более 250 г запрещенных веществ.

Наркосбытчики признали вину. Уголовное дело будет рассматриваться в Железнодорожном суде.