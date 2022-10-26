Директор строительной компании в Пензе незаконно оформил сотрудников

26.10.2022 | 08:29

В Пензе руководителя строительной организации осудили за коммерческий подкуп. Обвинительный приговор вынесли в Железнодорожном районе.

«Следствием и судом установлено, что генеральный директор общества с ограниченной ответственностью в апреле 2022 года договорился с незнакомым мужчиной за вознаграждение внести фиктивные записи в трудовую книжку, что тот якобы работал в возглавляемой им организации стропальщиком, и выдать справки о доходах физического лица», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

За эту услугу мужчина получил 15 тысяч рублей. Через некоторое время он таким же образом оформил документы еще для двух граждан, указав, что они работали в организации каменщиком и механиком. Размер вознаграждения был прежним.

О незаконной деятельности стало известно правоохранителям. Было возбуждено уголовное дело, его расследовали сотрудники региональных СУ СК и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.

В итоге мужчину, уже судимого за грабеж, разбой и уклонение от административного надзора, приговорили к 3 годам 7 месяцам в колонии строгого режима.

«Приговор не вступил в законную силу», - резюмировала Татьяна Махницкая.