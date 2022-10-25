Пьяный земетчинец сбил 82-летнюю женщину и уехал с места аварии

25.10.2022 | 17:40

43-летний житель рабочего поселка Земетчино лишился свободы за ДТП, совершенное в пьяном виде.

3 октября 2021 года нетрезвый земетчинец ехал на ВАЗ-2110 по райцентру. Машина двигалась по улице Ленина со стороны улицы Белинского в направлении улицы Чкалова со скоростью более 60 км/ч.

«Водитель не обнаружил своевременно 82-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть напротив магазина «Железнодорожный» вне пешеходного перехода, и совершил не нее наезд, а затем скрылся с места происшествия», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Пенсионерку доставили в больницу с тяжелыми травмами. Там она находилась на лечении и скончалась от общего заболевания.

Земетчинец полностью признал вину и раскаялся. Суд учел состояние здоровья как мужчины, так и членов его семьи. Кроме того, виновник извинился перед родственниками погибшей и принял меры к заглаживанию ущерба.

В итоге его приговорили к 3 годам колонии-поселения с лишением водительских прав на 2 года и 10 месяцев. Приговор вступил в силу.