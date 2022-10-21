В Пензе бомж проник в общежитие и пригрозил убийством хозяину

21.10.2022 | 08:50

В Пензе мужчину, ведущего бродяжнический образ жизни, задержали за угрозу убийством. Инцидент произошел в общежитии на улице Крупской.

«По словам злоумышленника, он узнал, что в общежитии сдается в аренду комната. Придя по указанному адресу, в коридоре он никого не обнаружил, из-за чего решил спросить у жильцов», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Большинство дверей оказалось заперто, но одна поддалась. На кровати в комнате лежал мужчина. Он потребовал, чтобы непрошеный гость покинул помещение, но тот схватил нож и начал угрожать хозяину убийством.

Потерпевший - мужчина 1983 года рождения - позвонил в полицию, правоохранители задержали нарушителя. Им оказался 41-летний бродяга. Его доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - резюмировали в УМВД.