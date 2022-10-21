В Каменке сын до смерти избил мать в борьбе за трезвость

21.10.2022 | 09:58

В Пензенской области осудили 47-летнего мужчину, нанесшего смертельные травмы матери. Криминальный инцидент произошел в Каменке в ночь на 10 мая.

По словам мужчины, он длительное время конфликтовал с пожилой женщиной из-за того, что она выпивала. 9 мая он, будучи нетрезвым, пришел домой и лег спать. Мать, также находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, его разбудила.

Разозлившись, злоумышленник толкнул родственницу, а когда та упала, избил (впоследствии эксперты насчитали не менее 16 ударов по голове и другим частям тела) и опять лег спать.

«Проснувшись утром, он обнаружил, что мать лежит на полу, увидел лужу крови, но не придал этому значения, решив, что матери нужно «проспаться», положил ей под голову подушку и ушел из дома. Вернувшись, обнаружил, что мать все еще лежит на полу и тяжело дышит. Он позвал на помощь соседа, который вызвал скорую помощь», - сообщили в Пензенском областном суде.

Женщину госпитализировали, 12 мая она скончалась. По факту случившегося возбудили дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение здоровью человека тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть).

Мужчина признал вину. Суд учел, что ранее его не привлекали к уголовной ответственности, и назначил 8 лет заключения в колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором, гражданин попытался добиться его смягчения, но наказание не изменили.