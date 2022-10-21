Криминал

Доигрался: азарт торгов за консоль завел пензенца в сети мошенников

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23-летний житель Пензы, мечтавший о новой игровой приставке, искал информацию о ней в Интернете. В одном из сообществ соцсети «ВКонтакте» ему на глаза попалось объявление об аукционе, где разыгрывалась нужная вещь.

Пензенец вступил в торги за консоль. Сначала суммы были небольшими, затем возросли. В итоге молодой человек стал победителем, согласившись заплатить 21 тысячу рублей.

С пензенцем связалась девушка и прислала ему номер банковского счета для оплаты товара и услуг транспортной компании. Гордый своей победой парень решил не медлить и тут же перечислил деньги. Но приставка так и не пришла: как только деньги списались, собеседница оборвала связь.

Поняв, что ни консоли, ни денег не получит, обманутый пензенец написал заявление в полицию. Теперь стражи порядка ищут мошенников, которым грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

«Если вам предлагают перечислить предоплату за товар или услугу, особенно при помощи перевода на счет банковской карты, нужно понимать, что сделка является опасной. Помните, что при переводе предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара либо услуги», - предупредили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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