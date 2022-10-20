Криминал

В Земетчинском районе паспорт спас мужчину от криминальной смерти

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В Земетчинском районе 26-летнего местного жителя будут судить за двойное убийство и покушение на убийство.

По версии следствия, вечером 2 декабря 2021 года молодой мужчина пришел в гости к знакомым в поселке Пролетарском. Во время застолья он поссорился с 41-летним сыном хозяина квартиры и восемь раз ударил его ножом в живот.

«Затем гость набросился с ножом на 62-летнюю сожительницу собственника жилого помещения, требовавшую прекратить противоправные действия, и нанес ей не менее трех ударов в область грудной клетки», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

От ран они скончались на месте.

Не успокоившись, злоумышленник прошел в соседнюю комнату и вонзил нож в находившегося там 47-летнего гостя, но убить его не смог: клинок попал в лежавший в кармане куртки паспорт, во время заминки мужчина сумел оказать сопротивление агрессору и убежал.

Поспешно ретировался и сам нападавший, однако далеко уйти не удалось: правоохранители задержали его в соседнем доме.

«Вину в преступлениях обвиняемый признал частично и пояснил, что причиной первого убийства послужили оскорбления потерпевшего в адрес его ранее погибшего отца. Женщине же он нанес удары, так как она пыталась его остановить. В покушении на убийство вину он не признал», - добавили в прокуратуре.

Расследование завершилось, после вручения обвинительного заключения дело будет направлено на рассмотрение в Пензенский областной суд.

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