Пензенец забрал с почты наркотик, но не донес до дома

18.10.2022 | 12:21

В Пензе будут судить 31-летнего местного жителя, который заказал наркотик по почте.

По версии органа предварительного расследования, в августе 2022 года мужчина в интернете связался с незнакомцем (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) и договорился о покупке у него запрещенного вещества в значительном размере.

«После перечисления денежных средств неустановленному лицу он прибыл в почтовое отделение и забрал посылку с наркотиком. На обратном пути его задержали сотрудники правоохранительных органов, наркотическое средство изъяли», - сообщили в областной прокуратуре.

Пензенец полностью признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело, материалы которого уже передали на рассмотрение в Первомайский районный суд.

Горожанину грозит до трех лет лишения свободы.