Пензенец и трое жителей Мордовии осуждены за аферы с маткапиталом

11.10.2022 | 15:30

В Саранске суд вынес приговор четырем участникам преступной группы, обналичивавшим материнский капитал мошенническим способом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.

Предварительное следствие установило, что с декабря 2016 года по март 2019-го 35-летний житель Мордовии, работавший в кредитном потребительском кооперативе, разработал схему незаконного обналичивания сертификатов на материнский капитал.

К своей работе он привлек опытных риелторов: двух женщин из Саранска и мужчину из Пензенской области.

Сообщники нашли более 20 владельцев сертификатов, желающих получить маткапитал наличными деньгами. Затем подыскивали недорогие дома (нередко ветхие и аварийные) в Мордовии и Пензенской области и составляли договоры купли-продажи якобы с целью улучшения жилищных условий семей с детьми. При этом стоимость недвижимости завышалась до полной суммы маткапитала.

Недостоверные сведения отправлялись в региональные отделения пенсионного фонда и министерства социальной защиты, труда и занятости населения, а потребительский кооператив выдавал займы под маткапитал.

Ущерб государству оценивается более чем в 11 миллионов рублей.

В итоге мошенники оказались на скамье подсудимых. В местных СМИ уточняется, что получательницам наличности назначили по полтора года лишения свободы условно, а участники преступной группы проведут от трех до трех с половиной лет в колонии общего режима.