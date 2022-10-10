Пензенец предстанет перед судом за страсть к похищению кофе и алкоголя

10.10.2022 | 13:52

36-летнему жителю Пензы грозит наказание за серию краж из магазинов. Горожанин регулярно забывал оплачивать кофе и спиртное.

Ранее мужчину уже подвергали административному наказанию за мелкие хищения.

Согласно материалам дела, пензенец с апреля по май совершил 11 краж и 2 покушения на кражу товаров с магазинных полок. Причастность злоумышленника к преступлению установили при помощи записей с видеокамер.

«Вину мужчина признал и пояснил, что похищенный кофе он продавал, алкогольные напитки выпивал», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

На дело пензенец шел, будучи нетрезвым.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Его передали в Железнодорожный районный суд города для дальнейшего рассмотрения.