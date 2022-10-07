Осужденные за кражу топлива жители области заявили о своей невиновности

07.10.2022 | 13:55

Четверо жителей Пензенской области, в возрасте от 41 года до 55 лет, осужденные за повреждение нефтепродуктопровода и кражу дизельного топлива в Кузнецком районе, подали апелляционные жалобы. Дело рассмотрел областной суд.

Уроженец Азербайджана, живший в Кузнецке, раньше работал в Нижневартовске водителем, сотрудничал с нефтяной компанией и получил некоторое представление о прокладке нефтепроводов. После переезда в Кузнецк он был недоволен зарплатой и решил использовать полученные знания для незаконного обогащения.

К делу он привлек родного брата, мужа сестры и знакомого.

«Злоумышленники заранее подыскали автомобиль, пластиковые емкости, металлоискатель, сварочный аппарат и другие устройства и в ночное время совершили незаконную врезку в нефтепродуктопровод, из которого похитили 160 литров дизельного топлива», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Давление при подаче дизтоплива во врезку было низким, и злоумышленники сделали еще одну - на другом участке. Там они добыли 120 литров топлива.

Врезки обнаружили работники, обслуживающие нефтепровод, и экстренно их ликвидировали. Ущерб от действий похитителей нефтепродукта превысил 38 тыс. рублей.

Подозреваемых установили с помощью биологической экспертизы следов ДНК: генетический материал на кране с соединением и фрагменте трубы принадлежал организатору хищения.

Двое мужчин во время предварительного расследования признали вину, однако потом отказались от показаний.

Кузнецкий районный суд назначил участникам группы наказание от 2 лет и 10 месяцев до 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Осужденные и их защитники обжаловали приговор, утверждая, что мужчины не причастны к преступлениям.

«Однако суд апелляционной инстанции пришел к другому выводу, так как вина осужденных была полностью установлена в ходе предварительного расследования и в судебном заседании. Приговор вступил в законную силу 5 октября 2022 года», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.