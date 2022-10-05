Криминал

Ночной дозор: полицейский задержал нарушителя и отказался от мзды

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В Пензенской области возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 2 октября, в рабочем поселке Беково. Сотрудники ГИБДД остановили «Газель», показавшуюся им подозрительной. Их догадка подтвердилась: 46-летний мужчина, сидевший за рулем, был пьян.

Водителя доставили в отделение полиции. В комнате для административно задержанных он попытался передать инспектору ДПС 15 тысяч рублей, чтобы тот не привлекал его к административной ответственности.

«Полицейский от взятки отказался. Противоправные действия мужчины пресекли сотрудники правоохранительных органов», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства коррупционного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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