Житель области зарезал обидчицу подруги и бросил труп в кустах

04.10.2022 | 13:41

50-летний житель Кузнецкого района предстанет перед судом за убийство односельчанки.

Преступление произошла вечером 21 июля. В дом, где жил сельчанин со своей гражданской женой, пришла 46-летняя знакомая, и все втроем сели выпивать.

Через некоторое время гостья начала оскорблять хозяйку. Между женщинами разгорелась ссора, и владелец дома решил выгнать обидчицу из дома. Но обычным рукоприкладством дело не закончилось.

В запале мужчина вытащил сельчанку во двор, схватил нож и более 10 раз вонзил лезвие в грудь женщины. А затем оттащил тело через дорогу и бросил в кустах. Вещи гостьи, оставшиеся в доме, и свою одежду, в которой совершил убийство, он сжег в печи.

Утром следующего дня тело женщины обнаружила местная жительница.

Подозреваемого в убийстве задержали и по решению суда заключили под стражу. Он признал вину.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.