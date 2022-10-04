Житель области зарезал обидчицу подруги и бросил труп в кустах

50-летний житель Кузнецкого района предстанет перед судом за убийство односельчанки.
Преступление произошла вечером 21 июля. В дом, где жил сельчанин со своей гражданской женой, пришла 46-летняя знакомая, и все втроем сели выпивать.
Через некоторое время гостья начала оскорблять хозяйку. Между женщинами разгорелась ссора, и владелец дома решил выгнать обидчицу из дома. Но обычным рукоприкладством дело не закончилось.
В запале мужчина вытащил сельчанку во двор, схватил нож и более 10 раз вонзил лезвие в грудь женщины. А затем оттащил тело через дорогу и бросил в кустах. Вещи гостьи, оставшиеся в доме, и свою одежду, в которой совершил убийство, он сжег в печи.
Утром следующего дня тело женщины обнаружила местная жительница.
Подозреваемого в убийстве задержали и по решению суда заключили под стражу. Он признал вину.
«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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