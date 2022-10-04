В машине у рыбака из Каменского района нашли незаконный улов

04.10.2022 | 13:31

В Каменском районе 43-летнего жителя села Троицкого приговорили к обязательным работам за ловлю рыбы сетями в период нереста.

В ночь с 1 на 2 мая этого года мужчина поймал в реке Липлейке 10 толстолобиков, чем причинил природе ущерб на 18 500 рублей.

«Причастность сельчанина к совершению преступления установлена при осмотре его автомобиля, в котором находились рыболовные сети и рыба», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сельчанин признал свою вину, но ущерб возмещать не стал.

В итоге суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ. Кроме того, с мужчины взыскали материальный ущерб в пользу Средневолжского территориального управления Росрыболовства.