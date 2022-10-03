В Пензе гость города обманул продавца цветов и ушел с прибылью

03.10.2022 | 20:50

Покупка цветов и мягких игрушек была лишь прикрытием преступлений для молодого человека. Он ловко обманывал работников торговли и вроде бы оплачивал товар, но всегда уходил с прибылью. Ловкость рук и актерская игра стали его главным оружием. Так, приобретая очередной букет, злоумышленник прихватил еще 3 500 рублей.

«Мужчина воспользовался отсутствием внимания со стороны продавца и при пересчете сдачи за товар похитил деньги. Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в торговом зале магазина», - сообщила старший дознаватель ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Юлия Карасева.

Личность подозреваемого удалось установить. Им оказался 20-летний житель Иркутской области. Выяснилось, что он гастролировал по стране и причастен как минимум еще к одному преступлению, совершенному в Пензенском регионе.

«Мужчина вину свою в совершении преступлений признал и в содеянном раскаялся. С его слов, в Пензу он приехал из города Тольятти Самарской области. Здесь он планировал совершать преступления и потом уехать. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - отметила Юлия Карасева.