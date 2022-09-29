Житель Каменки сознался в нападении на соседа из-за стакана водки

29.09.2022 | 14:38

В Каменке будут судить 35-летнего местного жителя, который избил 43-летнего соседа по подъезду, причинив тяжкий вред его здоровью.

В июне этого года мужчина приехал из Ульяновска, где его должны были отправить в колонию за участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием. Не дождавшись приговора, он покинул город, чтобы не лишиться свободы. Однако возмездие настигло его на малой родине.

Через несколько дней после возвращения в Каменку, 15 июня, горожанин шел домой в пьяном виде и у подъезда увидел компанию, распивавшую спиртное на лавочке. Он узнал среди прочих соседа и попросил у него стакан водки, но получил отказ.

«Через час мужчина вернулся к лавочке, но не обнаружил там участников компании. Тогда он зашел в подъезд, в котором проживал сосед, и встретил там женщину, про которую знал, что она является знакомой соседа. Злоумышленник стал ее обзывать нецензурной бранью. На крики из квартиры вышел сосед и выпроводил злоумышленника из подъезда, ударив его при этом кулаком в область головы.

Недовольный мужчина вернулся к квартире обидчика, постучал в дверь, а когда она открылась, достал из кармана брюк нож и нанес им удар в переднюю область грудной клетки потерпевшего. Затем ударил его кулаком в область лба, причинив ссадины», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Злоумышленник скрылся и до утра бродил по улицам города. Вернувшись домой, он столкнулся с уже поджидавшими его правоохранителями.

Мужчина признал свою вину, возбужденное в отношении него уголовное дело передали на рассмотрение в Каменский городской суд.