Пензенец забрал телефон с капота машины и стал фигурантом дела

28.09.2022 | 08:12

В Пензе перед судом предстанет 32-летний мужчина, который воспользовался небрежностью другого жителя города и совершил кражу.

«По версии следствия, 1 мая 2022 года гражданин проходил мимо многоквартирного жилого дома на проспекте Строителей и обратил внимание на сотовый телефон в чехле, лежавший на капоте припаркованного у подъезда автомобиля», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Хозяин устройства в это время помогал соседям загрузить вещи в другую машину. Злоумышленник проверил, что на него не смотрят, положил телефон в карман и ушел.

Дома мужчина обнаружил в чехле деньги (15 тыс. руб.) и банковские карты. Наличку он потратил, карты, симку и чехол выбросил, а гаджет заложил в комиссионный магазин.

Уйти от ответственности ему не удалось. По факту кражи с причинением значительного ущерба потерпевшему (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) было возбуждено дело.

Ранее мужчину не судили, уголовная ответственность грозит ему впервые. Прокуратура Октябрьского района г. Пензы утвердила обвинительное заключение, дело направили в суд.