Вынесен приговор за жестокое избиение на Олимпийской аллее

26.09.2022 | 15:54

В Пензе осудили 36-летнего местного жителя, который жестоко избил мужчину на Олимпийской аллее в районе улицы Ленинградской.

Вечером 22 мая горожанин помог подняться с земли незнакомому 40-летнему человеку, который был сильно пьян. Он решил привести мужчину в чувство похлопыванием по щекам, однако благодарности в ответ не услышал - тот лишь разразился нецензурной бранью. После этого доброжелатель довольно быстро превратился в агрессора.

«Между ними произошла ссора, в ходе которой пензенец умышленно нанес оппоненту не менее 10 ударов руками и ногами в область головы, шеи и туловища. Затем вооружился найденной на местности веткой от дерева и нанес ею не менее 1 удара в область шеи потерпевшего, причинив ему физическую боль и телесные повреждения», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Успокоившись, злоумышленник попросил прохожих вызвать скорую и полицию. Пострадавшего с веткой в гортани госпитализировали, но через три дня он скончался в больнице от полученных травм.

Пензенец признал свою вину. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, ему назначили наказание в виде восьми лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

«Кроме того, суд взыскал в пользу матери погибшего около 98 тыс. рублей в возмещение материального ущерба и 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда», - добавила Светлана Артамонова.