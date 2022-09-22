В Нижнем Ломове мужчина отоварился в закрытом на ночь магазине

22.09.2022 | 19:45

Один во всем магазине, на полках - множество товаров, вот только принимать плату некому - ни продавцов, ни администраторов. Единственным клиентом стал мужчина, который около полуночи догадался выбить окно и забраться в торговый зал. Все произошло в Нижнем Ломове.

«Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в помещении магазина местного жителя 1961 года рождения, который держал в руках два пакета с алкогольной продукцией. Кроме того, из карманов спортивной кофты подозреваемого полицейские изъяли несколько пачек сигарет. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции», - сообщила следователь СО МО МВД России «Нижнеломовский» Алина Умрихина.

Стражам порядка любитель спиртного пояснил, что очень хотел выпить, а денег не было. Внутренний зов стал главным мотиватором к совершению преступления.

«Установлено, что злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. В марте текущего года мужчина освободился из мест лишения свободы. По данному факту в следственном отделе МО МВД России «Нижнеломовский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - пояснила Алина Умрихина.