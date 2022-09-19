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Криминал

Подравшейся на рынке никольчанке в 20 раз снизили размер компенсации

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45-летняя жительница Никольска не смогла отстоять в суде право на увеличение компенсации морального вреда за травмы, полученные на рынке.

В мае прошлого года женщина вместе с матерью приехала в поселок Базарный Сызган Ульяновской области для продажи рассады. Однако их привычное место оказалось занято конкурентами - 33-летним никольчанином и его отцом.

В борьбе за прилавок женщина стукнула пожилого мужчину по голове металлической подставкой для раскладного столика (за это ее оштрафовали на 7 000 рублей, взыскав компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего в размере 50 000 рублей).

Заступаясь за отца, сын несколько раз ударил зачинщицу рукой по лицу, нанеся ей травмы, которые не причинили вреда здоровью. За побои его привлекли к административной ответственности.

Женщина потребовала взыскать с обидчика 60 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и 15 000 - в возмещение судебных расходов. Суд удовлетворил иск, но частично, постановив выплатить ей 3 000 и 1 500 рублей соответственно.

«При определении размера компенсации суд учел характер полученных женщиной телесных повреждений, конкретные обстоятельства их причинения, а также противоправность действий самой истицы», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Никольчанку такое решение не устроило, и она подала жалобу. Суд апелляционной инстанции увеличил лишь размер подлежащих возмещению судебных расходов до 7 000 рублей.

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Гость||

Я б на ней женился!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В борьбе за прилавок женщина стукнула пожилого мужчину по голове металлической подставкой для раскладного столика. Заступаясь за отца, сын несколько раз ударил зачинщицу рукой по лицу, нанеся ей травмы, которые не причинили вреда здоровью.
Культурное решение вопросов. Россия 21-й век.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Никольчанку такое решение не устроило, и она подала жалобу.
А что не стукнула судью по голове металлической подставкой для раскладного столика?

Гость||

Если что, предыдущее сообщение это ирония. Никого ни к чему не призываю.

Гость||

А что за рассада?уж больно забористаяя


Имя: Гость
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