Подравшейся на рынке никольчанке в 20 раз снизили размер компенсации

19.09.2022 | 12:45

45-летняя жительница Никольска не смогла отстоять в суде право на увеличение компенсации морального вреда за травмы, полученные на рынке.

В мае прошлого года женщина вместе с матерью приехала в поселок Базарный Сызган Ульяновской области для продажи рассады. Однако их привычное место оказалось занято конкурентами - 33-летним никольчанином и его отцом.

В борьбе за прилавок женщина стукнула пожилого мужчину по голове металлической подставкой для раскладного столика (за это ее оштрафовали на 7 000 рублей, взыскав компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего в размере 50 000 рублей).

Заступаясь за отца, сын несколько раз ударил зачинщицу рукой по лицу, нанеся ей травмы, которые не причинили вреда здоровью. За побои его привлекли к административной ответственности.

Женщина потребовала взыскать с обидчика 60 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и 15 000 - в возмещение судебных расходов. Суд удовлетворил иск, но частично, постановив выплатить ей 3 000 и 1 500 рублей соответственно.

«При определении размера компенсации суд учел характер полученных женщиной телесных повреждений, конкретные обстоятельства их причинения, а также противоправность действий самой истицы», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Никольчанку такое решение не устроило, и она подала жалобу. Суд апелляционной инстанции увеличил лишь размер подлежащих возмещению судебных расходов до 7 000 рублей.