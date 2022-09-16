Сетевое издание|18+|Пятница|16 сен 2022|11:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Пензенец, решивший уехать в США на снегоходе, получил условный срок

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

На Чукотке вынесли приговор жителю Пензенской области, пытавшемуся уехать в США на снегоходе. Он признан виновным в покушении на незаконное пересечение Государственной границы РФ и применении насилия в отношении представителя власти.

В начале января 18-летний пензенец решил нелегально переправиться на территорию США. Он приехал в чукотский поселок Провидения, откуда на снегоходе отправился в направлении острова Св. Лаврентия (штат Аляска).

На расстоянии километра от береговой линии в акватории Берингова пролива молодого человека задержали российские пограничники.

«При документировании совершенного преступления, будучи недовольным законными действиями представителей власти, подсудимый нанес одному из сотрудников ФСБ России один удар в область груди», - сообщили в прокуратуре Чукотского автономного округа.

В процессе рассмотрения уголовного дела парень признал вину и извинился перед представителем власти.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Он обязан не менять постоянное место жительства и не покидать пределы своего муниципального образования.

Приговор в законную силу пока не вступил.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 
Гость||

Скоро все пензяки побегут из области куда глаза глядят

Гость||

Из России не уедешь:-)

Гость||

что уж километр то не дотянул, надо было вилять вилять а не идти на столкновение

Гость||

Сочувствуем земляку.

Гость||

Ну и дурак, пошел по какому-то экзотическому пути. Еще бы на воздушном шаре полетел через Антарктиду. Все кто хочет туда попасть - есть Мексика! Проторенный известный путь с практически гарантированным результатом.

Гость||

А за кинутый в СТОРОНУ ПОЛИЦЕЙСКОГО стаканчик пластиковый, как мне кажется, реальный срок давали. Видать вышеуказанные сотрудники не в почёте у нашей Фемиды.

Гость||

а где у него постоянное место жительства и его муниципальное образование?

Гость||

нашел куда валить

Гость||

Валил то он в правильном направлении, только не так.

Гость||

Сидите ровно , советчики б.я

Гость||

Да любой школьник знает как уехать в США, и материться тут не надо, тут не быдло.

Гость||

Гость писал(a):

пензяки побегут из области куда глаза глядят
Если хотите, вы можете уйти. — Тогда я, пожалуй, пойду. — Но учтите — у нас длинные руки! — Тогда я, пожалуй, останусь... ­ (12 стульев)

Гость||

Гость писал(a):

Да любой школьник знает как уехать в США,
Знать то может и знает да мало понимает. Там, что медом намазано? Если есть необоримое желание жить в картонной коробке и мыть унитазы питаться из мусорных баков, тогда пожалуйста поезжайте в страну дерьмократиии.

Гость||

Гость писал(a):

Если хотите, вы можете уйти. — Тогда я, пожалуй, пойду. — Но учтите — у нас длинные руки! — Тогда я, пожалуй, останусь... ­ (12 стульев)
да нет не длинные совсем не длинные


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте