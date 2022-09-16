Пензенец, решивший уехать в США на снегоходе, получил условный срок

16.09.2022 | 10:14

На Чукотке вынесли приговор жителю Пензенской области, пытавшемуся уехать в США на снегоходе. Он признан виновным в покушении на незаконное пересечение Государственной границы РФ и применении насилия в отношении представителя власти.

В начале января 18-летний пензенец решил нелегально переправиться на территорию США. Он приехал в чукотский поселок Провидения, откуда на снегоходе отправился в направлении острова Св. Лаврентия (штат Аляска).

На расстоянии километра от береговой линии в акватории Берингова пролива молодого человека задержали российские пограничники.

«При документировании совершенного преступления, будучи недовольным законными действиями представителей власти, подсудимый нанес одному из сотрудников ФСБ России один удар в область груди», - сообщили в прокуратуре Чукотского автономного округа.

В процессе рассмотрения уголовного дела парень признал вину и извинился перед представителем власти.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Он обязан не менять постоянное место жительства и не покидать пределы своего муниципального образования.

Приговор в законную силу пока не вступил.