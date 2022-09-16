Сетевое издание|18+|Пятница|16 сен 2022|14:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Машина в крови: пензенцев с ГПЗ взбудоражил ночной конфликт

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В ночь на пятницу, 16 сентября, на улице Антонова, 49, в пензенском микрорайоне ГПЗ произошел конфликт, последствия которого взбудоражили многих местных жителей.

«Кто в курсе, что ночью произошло? У нас вся машина в крови. И не только наша. Была полиция, скорая ночью. Мы, как обычно, ничего не слышали, спали», - обратилась горожанка Анастасия к участникам чата «ГПЗ-Онлайн» в Telegram.

Она выложила несколько фотографий, на которых видно кровь на асфальте и на левой части одного из автомобилей.

В региональном УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что сигнал об инциденте на улице Антонова поступил в дежурную часть в 4:00.

По предварительным данным, около подъезда разгорелся конфликт между сожителями, во время которого мужчина нанес женщине телесные повреждения острым режущим предметом. Пострадавшую доставили в больницу, где оказали необходимую помощь и отпустили, госпитализация не потребовалась.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Анастасии, t.me/gpzonline
0
0
0
 
Гость||

какая драка без ножа?

Гость||

ГПЗ бьет топ новостей

Гость||

Да настоящее гетто и инфраструктура не помогает!зато пробки из автомобилей растут!

Гость||

В Пензе как обычно кровища во все стороны - глубинный народ развлекается. Простые люди, простые бесхитростные нравы: нож в бок и все дела. Ну а по выходным в церковь грехи замаливать. Как дети право слово. Аж умиляешься от такого бытия.


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте