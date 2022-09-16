Машина в крови: пензенцев с ГПЗ взбудоражил ночной конфликт

16.09.2022 | 12:50

В ночь на пятницу, 16 сентября, на улице Антонова, 49, в пензенском микрорайоне ГПЗ произошел конфликт, последствия которого взбудоражили многих местных жителей.

«Кто в курсе, что ночью произошло? У нас вся машина в крови. И не только наша. Была полиция, скорая ночью. Мы, как обычно, ничего не слышали, спали», - обратилась горожанка Анастасия к участникам чата «ГПЗ-Онлайн» в Telegram.

Она выложила несколько фотографий, на которых видно кровь на асфальте и на левой части одного из автомобилей.

В региональном УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что сигнал об инциденте на улице Антонова поступил в дежурную часть в 4:00.

По предварительным данным, около подъезда разгорелся конфликт между сожителями, во время которого мужчина нанес женщине телесные повреждения острым режущим предметом. Пострадавшую доставили в больницу, где оказали необходимую помощь и отпустили, госпитализация не потребовалась.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.