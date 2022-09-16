Кузнечанин приковал к машине женщину и протащил по дороге

16.09.2022 | 09:15

В Ульяновской области суд вынес приговор жителю Кузнецка, причинившему тяжкий вред здоровью женщины.

Установлено, что 18 октября 2021 года в Пензенской области 36-летний неработающий кузнечанин, находясь в лесу, из ревности несколько раз ударил знакомую обухом топора по спине.

Затем он перевез подругу к поселку Сосновый Бор Базарносызганского района Ульяновской области и избил ее руками, ногами и молотком.

На этом издевательства не закончились: ревнивец пристегнул жертву наручниками к бамперу автомобиля и протащил волоком по грунтовой дороге. Женщина получила серьезные травмы, в том числе переломы ног.

«Суд согласился с позицией прокурора и приговорил виновного к 4 годам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в прокуратуре Ульяновской области.