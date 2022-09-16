Сетевое издание|18+|Пятница|16 сен 2022|09:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Кузнечанин приковал к машине женщину и протащил по дороге

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В Ульяновской области суд вынес приговор жителю Кузнецка, причинившему тяжкий вред здоровью женщины.

Установлено, что 18 октября 2021 года в Пензенской области 36-летний неработающий кузнечанин, находясь в лесу, из ревности несколько раз ударил знакомую обухом топора по спине.

Затем он перевез подругу к поселку Сосновый Бор Базарносызганского района Ульяновской области и избил ее руками, ногами и молотком.

На этом издевательства не закончились: ревнивец пристегнул жертву наручниками к бамперу автомобиля и протащил волоком по грунтовой дороге. Женщина получила серьезные травмы, в том числе переломы ног.

«Суд согласился с позицией прокурора и приговорил виновного к 4 годам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в прокуратуре Ульяновской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

Ему 14 мало строгого...

Гость||

гуманно

Гость||

Да здравствует наш Суд! Самый гуманный Суд в мире! Смеюсь до слез... а за статейку от 6 лет...

Гость||

Слов нет.За комментарий в соцсетях, который не понравится власти, больший срок дают.

Просто кошмар.

Гость||

А че Пензаинформ отключили комментарии к новости об отклбчении воды. 9:40, а воды так и нет. Сутки без нее просидели. Сто за мода такая у пензенских коммунальщиков на сутки воду отклбчать. Ни в одном городе такого нет. Надо принимать кадровые решения, значит, увольнять ответственных за коммуналку чиновников.

Гость||

Очепятки, сори


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте