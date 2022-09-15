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Криминал

Житель Городищенского района попался на магазинных кражах в Пензе

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Пензенским полицейским одно за другим поступили два заявления о кражах в торговых точках.

Первое преступление было совершено 20 августа. Директор сетевого магазина рассказала, что днем в торговом зале мужчина похитил с витрины алкоголь на сумму более 11 тысяч рублей.

Через два дня аналогичная кража произошла в супермаркете: посетитель украл товар общей стоимостью свыше 3 тысяч рублей.

Вычислить злоумышленника помогли камеры наблюдения, которыми были оборудованы оба магазина. Полицейские просмотрели видеозаписи и установили, что оба преступления совершил один человек.

Вскоре стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Городищенского района, который уже был судим за аналогичные преступления.

Он сознался, что украденные продукты и спиртное продал, а деньги потратил.

«По фактам краж возбуждены уголовные дела. Статья Уголовного кодекса РФ предусматривает за подобные преступления до двух лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — видео предоставлено пресс-службой УМВД России по Пензенской области
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