Житель Сурска на празднике составил преступный план и втянул друга

14.09.2022 | 13:39

В Городищенском районе два жителя Сурска, раньше не имевшие трений с законом, стали фигурантами уголовного дела.

Один из них работал на турбазе и приметил стоявший там трактор. 19 марта он праздновал свой день рождения и подговорил друга, пришедшего его поздравить, украсть с самоходной техники радиатор.

Ночью сообщники проникли на территорию турбазы, погрузили радиатор охлаждения трактора в автомобиль именинника и скрылись с места происшествия, причинив собственнику ущерб на сумму 19 тысяч рублей.

На следующий день зачинщик кражи продал радиатор как металлолом.

«Обвиняемые вину признали, ущерб возместили. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Городищенский районный суд. Злоумышленникам грозит наказание до пяти лет лишения свободы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.