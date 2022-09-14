Директор пивной компании скрыл от взыскания почти 3 млн

14.09.2022 | 08:44

40-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в финансовом преступлении. По версии следствия, мужчина скрыл деньги, за счет которых должны были взыскать недоимку по налогам, сборам и страховым взносам.

По словам старшего помощника прокурора области Светланы Артамоновой, обвиняемый исполнял обязанности директора ООО по производству и продаже пива. Его организация имела задолженность перед бюджетом. А у другой фирмы был долг перед его компанией.

Чтобы деньги не попали на счет ООО, где их бы списали в счет недоимки, мужчина направил партнеру-должнику письма, в которых говорилось о необходимости расплатиться не с его организацией, а с другими контрагентами. Таким образом от взыскания было сокрыто более 2,8 млн руб.

О незаконной деятельности узнали правоохранители, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ.

«В рамках расследования дела следователями предприняты исчерпывающие меры, в результате которых организация полностью погасила имевшуюся недоимку. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.