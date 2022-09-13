Владелец игрового бизнеса в Пензе приговорен к обязательным работам

13.09.2022 | 12:25

В Пензе 36-летнего местного жителя приговорили к обязательным работам за организацию азартных игр.

Горожанин решил заняться незаконным бизнесом, приобрел 6 игровых автоматов и арендовал несколько помещений на проспекте Строителей, улицах Глазунова, Шмидта и Егорова.

Там он установил оборудование и получал выручку с ноября 2021 по март 2022 года.

«Мужчина производил ежедневный учет статистической информации по проигрышам и выигрышам по каждому игровому автомату, осуществлял сбор полученной прибыли, решал иные организационные вопросы, касающиеся функционирования игрового оборудования», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

В марте к бизнесмену пришли с обыском оперативники, игровые автоматы были изъяты.

Пензенца признали виновным. Ему предстоит отбыть 200 часов обязательных работ. Игровое оборудование пойдет в доход государства.