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Криминал

Владелец игрового бизнеса в Пензе приговорен к обязательным работам

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В Пензе 36-летнего местного жителя приговорили к обязательным работам за организацию азартных игр.

Горожанин решил заняться незаконным бизнесом, приобрел 6 игровых автоматов и арендовал несколько помещений на проспекте Строителей, улицах Глазунова, Шмидта и Егорова.

Там он установил оборудование и получал выручку с ноября 2021 по март 2022 года.

«Мужчина производил ежедневный учет статистической информации по проигрышам и выигрышам по каждому игровому автомату, осуществлял сбор полученной прибыли, решал иные организационные вопросы, касающиеся функционирования игрового оборудования», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

В марте к бизнесмену пришли с обыском оперативники, игровые автоматы были изъяты.

Пензенца признали виновным. Ему предстоит отбыть 200 часов обязательных работ. Игровое оборудование пойдет в доход государства.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

и получал выручку с ноября 2021 по март 2022 года.
Не пошло.

Хреновая выручка видать была раз на крышевание не хватило...


Имя: Гость
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