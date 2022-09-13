Владелец игрового бизнеса в Пензе приговорен к обязательным работам

В Пензе 36-летнего местного жителя приговорили к обязательным работам за организацию азартных игр.
Горожанин решил заняться незаконным бизнесом, приобрел 6 игровых автоматов и арендовал несколько помещений на проспекте Строителей, улицах Глазунова, Шмидта и Егорова.
Там он установил оборудование и получал выручку с ноября 2021 по март 2022 года.
«Мужчина производил ежедневный учет статистической информации по проигрышам и выигрышам по каждому игровому автомату, осуществлял сбор полученной прибыли, решал иные организационные вопросы, касающиеся функционирования игрового оборудования», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.
В марте к бизнесмену пришли с обыском оперативники, игровые автоматы были изъяты.
Пензенца признали виновным. Ему предстоит отбыть 200 часов обязательных работ. Игровое оборудование пойдет в доход государства.
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penzainform.ru писал(a):Не пошло.
Хреновая выручка видать была раз на крышевание не хватило...