Криминал

В Пензе жрица любви превратилась из свидетельницы в фигурантку дела

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22-летнюю жительницу областного центра ждет скамья подсудимых за дачу ложных показаний.

По версии следствия, в сентябре 2021 года в Железнодорожном районном суде Пензы горожанку допросили в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении 8 членов преступной группы, организовавших интим-притон и вовлекавших девушек в занятия проституцией.

Женщину предупредили об уголовной ответственности за ложные показания. Но она пренебрегла предостережением.

«Желая ввести суд в заблуждение и дать искаженные сведения с целью помочь подсудимым избежать уголовной ответственности, она сообщила суду, что не занималась проституцией под руководством членов преступной группы в помещении притона и иных указанных клиентами местах, а также о том, что в занятие проституцией ее никто не вовлекал. Тем самым она дезинформировала суд относительно значимых для разрешения дела обстоятельств», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Организаторам, вовлекавшим девушек в оказание интим-услуг, был вынесен приговор. А путана, давшая ложные показания, стала фигуранткой уголовного дела.

Она признала вину, теперь наказание ей определит Ленинский районный суд.

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Источник — фото pixabay.com
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