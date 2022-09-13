Студент из Пензы забрал деньги у пенсионера и обманул мошенников

13.09.2022 | 08:43

18-летний студент из Пензы задержан по подозрению в преступлении. По версии сотрудников правоохранительных органов, молодой человек участвовал в сговоре с мошенниками. Жертвой стал 78-летний житель Заречного.

«3 сентября пенсионеру позвонил неизвестный и сообщил, что его дочь стала виновницей серьезного дорожно-транспортного происшествия. Чтобы уберечь ее от уголовного преследования, звонивший предложил мужчине заплатить. Пенсионер, введенный в заблуждение, согласился», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Зареченец спустился к выходу из подъезда и там передал незнакомому юноше 200 тыс. руб. Позже он понял, что был обманут, и обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело и установили личность курьера.

«Им оказался 18-летний студент из Пензы. Злоумышленник пояснил, что решил подзаработать и нашел в интернете вакансию курьера. О том, что он вступает в сговор с мошенниками, подозреваемый знал. «Работодатели» предупредили, что часть денег, которые заберет у жертвы, он будет оставлять себе в качестве вознаграждения», - пояснил специалист по связям с общественностью МО МВД России по Заречному Сергей Яшкин.

Правда, юноша решил оставить себе не часть, а всю сумму. Деньги он потратил на личные нужды. Теперь студенту грозит до пяти лет лишения свободы.