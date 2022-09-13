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Криминал

Сосиски, отправленные из Пензенской области в Армению, украли по дороге

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Вступил в силу приговор, вынесенный Нижнеломовским районным судом двум уроженцам ближнего зарубежья, одному из которых 38 лет, другому - 35. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Суд установил, что в апреле 2021 года двое мужчин решили заняться криминальным бизнесом - похищать грузы при перевозке. Для этого они приобрели на имя старшего из них транспортную компанию, которую зарегистрировали в Нижнем Новгороде.

Затем владелец фирмы купил седельный тягач с полуприцепом и заключил трудовой договор с водителем, который не подозревал о преступных замыслах работодателей.

В июле подельники получили у организации, находящейся в Нижнеломовском районе, для компании в Республике Армении сосиски общей стоимостью более 2 млн рублей.

Водитель доставил груз в Липецкую область, а оттуда уже криминальный дуэт перевез его в Воронеж. До Армении мясные изделия из Пензенской области так и не доехали.

Похищенный товар был застрахованы на полную стоимость, и нижнеломовская компания-отправитель получила страховое возмещение.

Примечательно, что похитители сосисок не смогли их продать и оставили на складе в Воронеже.

Мужчины полностью признали вину. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе наличие у каждого из них ребенка и добровольное возмещение материального ущерба.

В итоге суд назначил старшему подельнику наказание в виде 2 лет, младшему - 1 года 6 месяцев колонии общего режима.

«Не согласившись с приговором, осужденные и их защитники подали апелляционные жалобы, которые судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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Источник — фото pixabay.com
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