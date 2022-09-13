Пензячка отдала гадалке-ростовчанке 1,1 млн рублей за снятие порчи

13.09.2022 | 16:33

В Пензе предстанет перед судом 44-летняя жительница Ростова-на-Дону по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в родном городе злоумышленница создала интернет-сайт и с его помощью оказывала оккультно-магические услуги. В августе 2021 года ее страницей заинтересовалась 48-летняя жительница Пензы, которая решила, что ворожея поможет ей решить жизненную проблему.

Гадалка пошла давно известным путем: заявила запутавшейся женщине, что на ее близкого человека навели порчу, а затем предложила снять ее - разумеется, не безвозмездно.

«Пензячка 14 раз переводила злоумышленнице деньги, после чего ростовчанка перестала выходить на связь. Сумма ущерба превысила 1,1 млн рублей», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Теперь гадалку-мошенницу ждет встреча со служителями Фемиды. Свою вину она признала. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.

Пензячки нередко становятся жертвами шарлатанок, которые под видом исцеления от сглаза и снятия порчи выманивают у них ценности. Так, в июне прошлого года незваная гостья обманула жительницу улицы Чаадаева, подменив золотые серьги на детскую бижутерию.

Еще одна «целительница» вытянула из жительницы Пензенского района около 100 000 рублей, обещая магическими средствами помочь ее больной матери. Однако улучшения не наступало. Когда же знахарка привлекла к делу экстрасенса, который тоже стал требовать денег, молодая пензячка обратилась в полицию.