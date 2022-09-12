Житель Пензенской области упал от удара в лицо и погиб

12.09.2022 | 17:17

В Заречном 38-летнего местного жителя обвинили в гибели 44-летнего мужчины. Горожане поссорились июньской ночью у магазина «Цитрон».

26-го числа зареченцы случайно повстречались у торговой точки, друг с другом они не были знакомы. Младший из мужчин был пьян и стоял поблизости, когда на велосипеде подъехал старший.

Завязалась ссора, во время которой велосипедист получил удар кулаком в лицо. Мужчина упал на асфальт и потерял сознание.

«Прибывшая бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего в стационар, где он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Агрессор признал вину и пояснил, что хотел только один раз ударить незнакомца, чтобы преподать ему урок.

Сейчас расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), завершено. Его направили в суд для дальнейшего рассмотрения.