Криминал

Пензенцы лишились сбережений, поверив в дешевое жилье в Москве

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Прокуратура Пензенской области проверила законность возбуждения уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Москвы. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

Доследственная проверка установила, что проживающий в столице уроженец Пензенской области в 2020 году уговорил четырех пензенцев вложить деньги в квартиры в строящихся домах в Москве и Подмосковье.

Чтобы придать сделке видимость реальности, мошенник привозил потенциальных покупателей на стройплощадку, где раньше работал. При этом он убеждал в низкой стоимости жилья: предоплата, внесенная пензенцами, составила от 1,7 до 2,3 млн рублей.

«После получения денег он переставал выходить на связь с потерпевшими. Никто из них обладателем московской квартиры так и не стал. Похищенные средства злоумышленник тратил на поездки за границу и отдых», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Решение о возбуждении уголовного дела признано законным, его расследование находится на контроле прокуратуры области. Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

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Гость||

Буртасы всегда выделялись непробиваемой тупостью и лихой придурью

Гость||

Тебя на буртасах переклинило?сходи,может укольчик какой пропишут.

Гость||

Да есть там дешевое жилье.. На вокзале.. Под вокзалом

Гость||

penzainform.ru писал(a):

внесенная пензенцами, составила от 1,7 до 2,3 млн рублей
Отборные лохи. Отдали левому мужику свои миллионы. Дольщики недоделанные.

Гость||

Гость писал(a):

Тебя на буртасах переклинило?сходи,может укольчик какой пропишут.
Ты дурачок? Пензюки живут в городе Глупове Буртасского края.

Гость||

Иш ты 34 года, а какой Остап Ибрагимыч уже , кинул земляков , естественно надо на полную катушку ему впаять....


Имя: Гость
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