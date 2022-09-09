Пензенцы лишились сбережений, поверив в дешевое жилье в Москве

09.09.2022 | 16:58

Прокуратура Пензенской области проверила законность возбуждения уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Москвы. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

Доследственная проверка установила, что проживающий в столице уроженец Пензенской области в 2020 году уговорил четырех пензенцев вложить деньги в квартиры в строящихся домах в Москве и Подмосковье.

Чтобы придать сделке видимость реальности, мошенник привозил потенциальных покупателей на стройплощадку, где раньше работал. При этом он убеждал в низкой стоимости жилья: предоплата, внесенная пензенцами, составила от 1,7 до 2,3 млн рублей.

«После получения денег он переставал выходить на связь с потерпевшими. Никто из них обладателем московской квартиры так и не стал. Похищенные средства злоумышленник тратил на поездки за границу и отдых», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Решение о возбуждении уголовного дела признано законным, его расследование находится на контроле прокуратуры области. Подозреваемый задержан и заключен под стражу.