Криминал

21-летний житель Пензы «разул» чужую машину

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В Пензе правоохранители задержали 21-летнего молодого человека по подозрению в краже колес с автомобиля.

Экипаж росгвардейцев, патрулировавший улицы, получил задание задержать ВАЗ-2106. В сообщении говорилось, что водитель «шестерки» снял колеса с машины такой же марки, припаркованной во дворе 10-этажного дома, загрузил в свой автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

Росгвардейцам потребовалось меньше получаса, чтобы в садоводческом товариществе в районе «Засеки» разыскать «шестерку», на крыше которой лежали чужие колеса.

Неподалеку нашли и хозяина отечественного авто. Он не стал отпираться и чистосердечно признался в проступке.

«Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был доставлен в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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