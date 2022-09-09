21-летний житель Пензы «разул» чужую машину

09.09.2022 | 12:54

В Пензе правоохранители задержали 21-летнего молодого человека по подозрению в краже колес с автомобиля.

Экипаж росгвардейцев, патрулировавший улицы, получил задание задержать ВАЗ-2106. В сообщении говорилось, что водитель «шестерки» снял колеса с машины такой же марки, припаркованной во дворе 10-этажного дома, загрузил в свой автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

Росгвардейцам потребовалось меньше получаса, чтобы в садоводческом товариществе в районе «Засеки» разыскать «шестерку», на крыше которой лежали чужие колеса.

Неподалеку нашли и хозяина отечественного авто. Он не стал отпираться и чистосердечно признался в проступке.

«Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был доставлен в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.