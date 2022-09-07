Пензенец лишился более чем 5 млн рублей после разговора с мошенником

07.09.2022 | 19:48

Более 5 миллионов рублей перевел мошенникам 39-летний житель Пензы. Злоумышленники сумели убедить его, что он спасает свои сбережения.

«Позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности известного банка. Звонивший сообщил, что по карте заявителя происходит подозрительная операция и, чтобы сохранить денежные средства, мужчине необходимо перечислить все деньги на безопасный счет», - рассказала следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Кристина Васильева.

Пензенец так и сделал. Более того, взял еще и кредит и также отправил неизвестным. Только через несколько дней он понял, что его обманули. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», злоумышленников ищут.

«При общении с неизвестным человеком, кем бы он ни представился, необходимо быть бдительным. Перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц. Ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные телефонные номера, банковские карты и электронные кошельки - это во всех случаях мошенники. При малейших сомнениях обращайтесь в полицию», - предупредила Кристина Васильева.