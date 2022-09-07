Криминал

Пензенец лишился более чем 5 млн рублей после разговора с мошенником

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Более 5 миллионов рублей перевел мошенникам 39-летний житель Пензы. Злоумышленники сумели убедить его, что он спасает свои сбережения.

«Позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности известного банка. Звонивший сообщил, что по карте заявителя происходит подозрительная операция и, чтобы сохранить денежные средства, мужчине необходимо перечислить все деньги на безопасный счет», - рассказала следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Кристина Васильева.

Пензенец так и сделал. Более того, взял еще и кредит и также отправил неизвестным. Только через несколько дней он понял, что его обманули. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», злоумышленников ищут.

«При общении с неизвестным человеком, кем бы он ни представился, необходимо быть бдительным. Перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц. Ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные телефонные номера, банковские карты и электронные кошельки - это во всех случаях мошенники. При малейших сомнениях обращайтесь в полицию», - предупредила Кристина Васильева.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

39-летний житель Пензы.
Вроде не мальчик?

Гость||

Да и не девочка уже.

Гость||

Прокуратура и СК до сих пор не хотят воспринимать, что вор и мошенник не два разных деяния, а одно, ВОР. А вор должен сидеть и с конфискацией. Предлагают установить приложение "Касперского" на ваш компьютер, разумеется за деньги, это как? Я скажу, что это вирусная программа, червяк, которая перепишет все ваши данные. Хорошо если нам банковском счету вы увидите 0 или кредит под 365 годовых в день. А вот выкупить ваши любимые фотографии? Работают с городских телефонов.


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