Криминал

В Сердобском районе с женщины выбивали долг с помощью доски

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В Сердобском районе 45-летний ранее судимый мужчина пошел еще на три преступления.

Следствием установлено, что 10 июня прошлого года на улице Азия в селе Зеленовка злоумышленник угрожал убить свою знакомую. Чтобы обозначить серьезность собственных намерений, он приискал доску и дважды стукнул ею женщину по предплечью.

Проходившего мимо сердобчанина, который заступился за сельчанку, агрессор ударил доской по голове. В обоих случаях здоровью потерпевших был нанесен легкий вред.

17 июня 2022 года на улице Новый Хутор в том же селе мужчина, находившийся в общественном месте в пьяном виде, громко кричавший и выражавшийся нецензурно, оскорбил полицейского. Он разразился бранью в ответ на предложение пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

«В ходе предварительного следствия вину мужчина признал частично, пояснил, что женщину не обижал, просто просил ее вернуть долг», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, на время следствия его заключили под стражу. Материалы переданы мировому судье.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

Шёл я нынче по Тверской,мне грёбнули доской.

Гость||

Ништяк

Гость||

penzainform.ru писал(a):

он приискал доску
Красиво излагают!

Гость||

Нужно было действовать с помощью швабры.


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте