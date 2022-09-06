В Сердобском районе с женщины выбивали долг с помощью доски

06.09.2022 | 12:38

В Сердобском районе 45-летний ранее судимый мужчина пошел еще на три преступления.

Следствием установлено, что 10 июня прошлого года на улице Азия в селе Зеленовка злоумышленник угрожал убить свою знакомую. Чтобы обозначить серьезность собственных намерений, он приискал доску и дважды стукнул ею женщину по предплечью.

Проходившего мимо сердобчанина, который заступился за сельчанку, агрессор ударил доской по голове. В обоих случаях здоровью потерпевших был нанесен легкий вред.

17 июня 2022 года на улице Новый Хутор в том же селе мужчина, находившийся в общественном месте в пьяном виде, громко кричавший и выражавшийся нецензурно, оскорбил полицейского. Он разразился бранью в ответ на предложение пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

«В ходе предварительного следствия вину мужчина признал частично, пояснил, что женщину не обижал, просто просил ее вернуть долг», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, на время следствия его заключили под стражу. Материалы переданы мировому судье.