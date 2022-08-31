В Нижнем Ломове мотоциклист после пьяных поездок пойдет под суд

31.08.2022 | 09:14

39-летний житель Нижнего Ломова оказался на скамье подсудимых за пристрастие к пьяной езде.

В июне 2020 года мужчина подвергся административному наказанию за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Но выводов нижнеломовец не сделал: 10 июля 2022 года сел за руль незарегистрированного мотоцикла Gvalior Street 110 после употребления алкогольных напитков.

В райцентре его остановили сотрудники ГИБДД. Мотоцикл поместили на штрафную стоянку.

Через три дня мужчина прошел медицинское освидетельствование и забрал свой мотоцикл. Однако 19 июля, выпив спиртного, он опять отправился в поездку на мотоцикле по Нижнему Ломову.

Его вновь остановили сотрудники Госавтоинспекции. При расследовании уголовного дела мотоцикл изъяли и признали вещественным доказательством. Транспортное средство хранится при уголовном деле на специализированной стоянке.

«Обвиняемый вину признал. Дело направлено на рассмотрение в Нижнеломовский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.