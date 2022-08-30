Житель Пензенской области грозился убить бывшую жену и двоих детей

30.08.2022 | 14:32

В Колышлейском районе осудили 39-летнего мужчину, который угрожал убийством членам своей семьи.

Следствие установило, что в июле этого года пьяный мужчина пришел в соседний поселок к бывшей жене и двоим детям - совершеннолетней дочери и 16-летнему сыну.

Они были не рады непрошеному гостю и стали его выпроваживать. Отцу это не понравилось, он начал вести себя агрессивно по отношению к детям и заступавшейся за них женщине.

«Вооружившись приисканным на месте преступления кухонным ножом, он направлял его в сторону потерпевших и высказывал угрозы убийством. Учитывая характер и обстановку произошедшего, у пострадавших имелись реальные основания опасаться их реального осуществления», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Хозяйка вызвала полицейских, которые, прибыв на место, утихомирили мужчину.

«Обвиняемый вину признал и пояснил, что преступление совершил в эмоционально возбужденном состоянии, усиленном употреблением спиртного, с целью запугивания потерпевших», - добавила Светлана Артамонова.

В отношении агрессора завели уголовное дело, оно направлено на рассмотрение в Колышлейский районный суд.