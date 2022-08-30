В Пензе работник СТО угнал «Ладу-Калину» и устроил ДТП

30.08.2022 | 17:09

В Пензе вынесен приговор 42-летнему жителю села Засечного, угнавшему автомобиль клиентки.

Мужчина работал маляром на станции техобслуживания в Пензе. 17 декабря 2021 года он принял от автовладелицы на ремонт «Ладу-Калину», а 19-го в нетрезвом состоянии решил доехать на чужой машине до своей сожительницы. Однако до цели он не добрался: в районе Бригадирского моста, на Бийской улице, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной.

Хозяйка машины, узнав о произошедшем от руководителя станции техобслуживания, обратилась в полицию. Ущерб она оценила в сумму свыше 380 тыс. рублей. Виновник ДТП его не возместил, сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

При этом мужчина угнал «Калину» в то время, когда расследовалась инкриминируемая ему кража. По этому делу приговор вступил в силу в январе 2022 года - обязательные работы.

За угон мужчину приговорили к 1 году и 15 дням колонии общего режима.

«Заявленный потерпевшей по делу гражданский иск о возмещении затрат на ремонт автомобиля, оплату штрафстоянки, услуг эвакуатора и проведение экспертизы на сумму около 400 тыс. рублей суд передал на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, указав, что истицей не представлены документы на оплату ремонта автомобиля», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Хозяйка «Калины» обжаловала приговор в части решения по гражданскому иску, настаивая на его полном удовлетворении. Однако судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила ее апелляционную жалобу без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.