Криминал

В Лопатинском районе парень заплатит штраф за разбор комбайнов

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В Лопатинском районе на скамье подсудимых оказался 21-летний парень. Его обвинили в хищении имущества сельскохозяйственной организации.

Следствие установило, что свой злой умысел молодой человек воплотил весной. Он руками открутил гайки, которыми крепились металлические накладки двери гаража предприятия, проник внутрь и приступил к разукомплектованию комбайнов и другой спецтехники.

В итоге добычей преступника стали редуктор, два карданных вала, масляный гидравлический распределитель, воздушный компрессор, стартер, редуктор пускового двигателя, генератор, вал отбора мощности, регистрационный знак с экскаватора и другие детали.

Ущерб оценили в 103 608 рублей.

Свою вину «добытчик» признал полностью.

«С учетом характера и степени общественной опасности преступления, конкретных обстоятельств совершенного преступления, наличия смягчающих наказание обстоятельств суд пришел к убеждению, что исправление гражданина и достижение цели наказания возможны при назначении наказания в виде штрафа», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Лопатинского районного суда.

Молодому человеку предстоит выплатить 5 000 рублей.

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Гость||

он просто занимался импортозамещением

Гость||

Его нужно наградить (судя по наказанию).


Имя: Гость
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