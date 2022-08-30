Криминал

Пьяная сельчанка попала в ДТП на машине, угнанной у московского гостя

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58-летний житель Москвы, который гостил в селе Салтыково Земетчинского района, неожиданно обнаружил, что его автомобиль «Лада-Ларгус», стоявший у дома на улице Советской, пропал.

Мужчина обратился в полицию. Сотрудники следственно-оперативной группы опросили возможных свидетелей. Участковые уполномоченные обнаружили машину после ДТП в том же селе, на Молодежной улице.

Подозреваемой в угоне оказалась 29-летняя знакомая автовладельца, у которой он гостил.

Она призналась, что без разрешения села за руль «Лады», наехала на железный столб газопровода и решила скрыться.

При этом, как выяснилось, женщина управляла машиной в состоянии опьянения. Она уже подвергалась административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Полиция возбудила уголовные дела. Теперь нетрезвой угонщице грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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