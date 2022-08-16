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Криминал

Ссора с другом привела пензенца в колонию строгого режима

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41-летний житель Пензы проведет годы в колонии строгого режима за смерть товарища. Инцидент произошел в квартире на Медицинской улице в областном центре.

Днем 11 января мужчина распивал спиртное в компании приятелей. Потом ему захотелось домой, и он попросил 53-летнего друга пойти с ним, но у того были иные планы. В итоге они поссорились.

Конфликт перерос в драку. Младший из товарищей повалил старшего на пол и несколько раз ударил его руками и ногами по голове и телу, а потом – один раз ножом в живот.

«Потерпевший был госпитализирован. Он скончался в больнице 2 марта в результате причиненной закрытой черепно-мозговой травмы», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

Агрессора признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорили к 7 годам лишения свободы.

Приговор пока не вступил в силу.

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