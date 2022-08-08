Криминал

Жителя Пензенской области наказали за продажу государственных наград

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37-летний житель Пензенской области должен выплатить судебный штраф за то, что пытался продать государственные награды.

Злоумышленника задержали на вокзале в Пензе в апреле. При нем обнаружили две купюры по 1 000 рублей каждая и орден Отечественной войны II степени. Награда мужчине не принадлежала.

«Гражданин пояснил, что денежные средства получил в результате сбыта медали «За боевые заслуги», которая впоследствии также была изъята сотрудниками транспортной полиции. Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что предоставленные на исследование объекты являются государственными наградами СССР и имеют культурно-историческое значение», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

В отношении продавца возбудили уголовное дело, которое затем было прекращено по распоряжению мирового судьи. Мужчине назначили штраф в 20 000 рублей.

«Кроме этого, по решению суда медаль «За боевые заслуги» должна быть передана законному владельцу либо его близким родственникам», - добавили в пресс-службе.

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Источник — фото Пензенского ЛО МВД России на транспорте
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Гость||

Не от хорошей жизни...

Гость||

просто отжали и отпустили помутузив

Гость||

У нас СССР продали и ни кому и ничего не было

Гость||

Гость писал(a):

У нас СССР продали и ни

Что такое СССР и кому его продали?

Гость||

Гость писал(a):

Что такое СССР и кому его продали?
соединенным штатам кажется, райгану

Гость||

Гость писал(a):

Что такое СССР и кому его продали?
Мишка в Рейкьявике продал для сдохнувшей Райки,на шарабешки...

Имя: Гость
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