Жителя Пензенской области наказали за продажу государственных наград

08.08.2022 | 10:21

37-летний житель Пензенской области должен выплатить судебный штраф за то, что пытался продать государственные награды.

Злоумышленника задержали на вокзале в Пензе в апреле. При нем обнаружили две купюры по 1 000 рублей каждая и орден Отечественной войны II степени. Награда мужчине не принадлежала.

«Гражданин пояснил, что денежные средства получил в результате сбыта медали «За боевые заслуги», которая впоследствии также была изъята сотрудниками транспортной полиции. Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что предоставленные на исследование объекты являются государственными наградами СССР и имеют культурно-историческое значение», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

В отношении продавца возбудили уголовное дело, которое затем было прекращено по распоряжению мирового судьи. Мужчине назначили штраф в 20 000 рублей.

«Кроме этого, по решению суда медаль «За боевые заслуги» должна быть передана законному владельцу либо его близким родственникам», - добавили в пресс-службе.